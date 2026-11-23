در یمن، ائتلاف سعودی انبار‌های پر از تسلیحات، هزاران موشک و گلوله‌های توپ، پهپاد‌ها و کامیون‌های حامل تسلیحات ساخت آمریکا را در اردوگاه‌های منطقه المخا در استان تعز رها کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گروه‌های وابسته به ائتلاف سعودی انبار‌های پر از تسلیحات، هزاران موشک و گلوله‌های توپ، پهپاد‌ها و کامیون‌های حامل تسلیحات ساخت آمریکا را در اردوگاه‌های منطقه المخا در استان تعز رها کردند. این تسلیحات غنیمت‌های سنگینی است که ستاد اطلاع رسانی جنگ در صنعا در چارچوب عملیات «قدرت و مجازات» در ساحل غربی از آن پرده برداشت و از فرار جمعی و ذلت بار گروه‌های وابسته به سعودی خبر داد.

جنگنده‌های ائتلاف سعودی برای سرپوش گذاشتن بر این فروپاشی سریع میدانی، به تشدید حملات هوایی و انتقام جویانه روی آوردند و مناطق مسکونی، مراکز خدمت رسانی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را هدف قرار دادند. اما پاسخ به این اقدامات سریع بود بطوریکه یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای دو عملیات نظامی پیشرفته خبر داد که طی آن پالایشگاه نفتی رابغ و یک رادار در منطقه الدواسر هدف قرار گرفتند.

با توجه به خطوط درگیری نزدیک ورودی‌های عدن، نگاه کارشناسان به نقاط تماس و محور‌های نزدیک به این شهر مانند مناطق خور عمیره، المضاربه و رأس العاره تا رأس عمران و ورودی الرباط در لحج است و هر نوع عقب نشینی یا تغییر محل استقرار گروه‌های وابسته به سعودی هشیارانه زیر نظر گرفته می‌شود.

درحالی که تجمع‌های وابسته به دشمن در ساحل غربی درحال از بین رفتن است و صنعا از حملات جدید و پیشرفته خبر می‌دهد، نگاه‌ها به سمت شهر عدن است؛ آن هم درحالی که گروه‌های وابسته به سعودی بسیج شده‌اند و در آشفتگی به سرمی برند. این واقعیت جدید میدانی است که ناشی از معادله کنونی در عرصه زمینی و هوایی است.