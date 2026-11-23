به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اعلام این خبر گفت: این عملیات در شهرستان‌های مختلف استان و با هدف تقویت پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک و بهبود ظرفیت تولید علوفه اجرا شده است.

به گفته شریفی‌پور شهرستان سروآباد با ۳۰۰ هکتار بیشترین سهم را در این طرح داشته و پس از آن قروه با ۶۸ و دهگلان با ۵۴ هکتار قرار دارند.

در این عملیات از بذر‌های سازگار با اقلیم منطقه از جمله اسپرس، آگروپایرون و چاودار استفاده شده است.

احیای مراتع با مشارکت روستاییان، علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی و تقویت پوشش گیاهی زمینه تأمین علوفه دام و پایداری معیشت بهره‌برداران محلی را نیز فراهم می‌کند.