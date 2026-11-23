سخنگوی کمیسیون سوخت استان هرمزگان گفت: با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و رفع محدودیت استفاده از کارت‌های سوخت غیربومی در شهرستان جاسک، خروج یکی از جایگاه‌های عرضه بنزین این شهرستان از طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی با بیان اینکه محل جایگاه موردنظر به‌زودی اعلام می‌شود، گفت: با اجرای این تصمیم، شهروندانی که کارت سوخت آنها متعلق به شهرستان جاسک نیست نیز می‌توانند از خدمات این جایگاه استفاده کنند.

وی افزود: در سایر شهرستان‌های استان هرمزگان، محدودیت ناشی از طرح کدینگ وجود ندارد.

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