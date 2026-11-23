به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، استاندار در آیین رونمایی از مرحله جدید طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی که به‌صورت برخط در سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهید، به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اشاره کرد.

غلامحسین مظفری افزود: بدون تردید آنچه امروز کشور عزیز ما را با اقتدار در دنیا نگه داشته است پس از لطف خداوند متعال و عنایت ائمه اطهار، برکت خون شهدا و حضور مردم در همه صحنه‌ها و عرصه‌های پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز بوده است.

وی با یادآوری دوران نوجوانی خود و سال‌های آغاز انقلاب اسلامی ادامه داد: در آن ایام جمله‌ای از امام خمینی (ره) در ذهن همه ما بود که فرمودند؛ مسجد سنگر است و سنگر‌ها را حفظ کنید. جمله کوتاهی بود، اما اگر به آن عمل کرده بودیم، شاید امروز با برخی شرایط نگران‌کننده روبه‌رو نبودیم.

مظفری گفت: آن روز‌ها نسل ما در مساجد و پایگاه‌های بسیج حضور داشت و من افتخار می‌کنم که نخستین حکم مدیریتی خود را از بسیج و به‌عنوان فرمانده پایگاه دریافت کردم.

وی افزود: حلاوت و شیرینی آن حکم هنوز برای من از حکم استانداری هم بیشتر است؛ به دلیل فضایی که در آن قرار داشتیم و فعالیت‌هایی که در پایگاه انجام می‌دادیم. در ماه رمضان، گاهی تا سحر و حتی صبح در پایگاه می‌ماندیم و کار می‌کردیم. امیدوارم همه ما در استان پهناور خراسان و در جوار بارگاه امام رضا (ع)، به‌گونه‌ای عمل کنیم که در برابر شهدا و مردم بزرگواری که همواره در کنار نظام اسلامی و ایران بوده‌اند، شرمنده نباشیم.

وی با اشاره به حضور و همراهی مردم با وجود مشکلات و گرفتاری‌ها ادامه داد: مردم با وجود همه سختی‌ها و شرایطی که برای کشور ایجاد شده، همچنان پای کار ایران و نظام هستند و این برای ما افتخار بزرگی است. وظیفه ما این است که برای خدمت به این مردم از همه ظرفیت‌ها، توان و امکانات خود استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر همدلی و انسجام مسئولان استان گفت: خراسان رضوی که مزین به نام مقدس امام رضا (ع) است، در شرایط موجود از همدلی و انسجامی برخوردار است که زبانزد شده است. من در دو سه دوره در خراسان مسئولیت داشته‌ام و این دوره را یکی از دوره‌هایی می‌دانم که همه در کنار هم و با همدلی کار می‌کنند؛ از نماینده ولی‌فقیه تا اعضای شورای تأمین، شورای قضایی و سایر بخش‌ها، همه همراه و همدل هستند.