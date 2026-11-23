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مرحله جدید طرح محلهمحوری و حکمرانی محلی در خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور با حضور برخط رئیسجمهور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، استاندار در آیین رونمایی از مرحله جدید طرح محلهمحوری و حکمرانی محلی که بهصورت برخط در سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهید، به نقش مردم در حفظ اقتدار کشور اشاره کرد.
غلامحسین مظفری افزود: بدون تردید آنچه امروز کشور عزیز ما را با اقتدار در دنیا نگه داشته است پس از لطف خداوند متعال و عنایت ائمه اطهار، برکت خون شهدا و حضور مردم در همه صحنهها و عرصههای پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز بوده است.
وی با یادآوری دوران نوجوانی خود و سالهای آغاز انقلاب اسلامی ادامه داد: در آن ایام جملهای از امام خمینی (ره) در ذهن همه ما بود که فرمودند؛ مسجد سنگر است و سنگرها را حفظ کنید. جمله کوتاهی بود، اما اگر به آن عمل کرده بودیم، شاید امروز با برخی شرایط نگرانکننده روبهرو نبودیم.
مظفری گفت: آن روزها نسل ما در مساجد و پایگاههای بسیج حضور داشت و من افتخار میکنم که نخستین حکم مدیریتی خود را از بسیج و بهعنوان فرمانده پایگاه دریافت کردم.
وی افزود: حلاوت و شیرینی آن حکم هنوز برای من از حکم استانداری هم بیشتر است؛ به دلیل فضایی که در آن قرار داشتیم و فعالیتهایی که در پایگاه انجام میدادیم. در ماه رمضان، گاهی تا سحر و حتی صبح در پایگاه میماندیم و کار میکردیم. امیدوارم همه ما در استان پهناور خراسان و در جوار بارگاه امام رضا (ع)، بهگونهای عمل کنیم که در برابر شهدا و مردم بزرگواری که همواره در کنار نظام اسلامی و ایران بودهاند، شرمنده نباشیم.
وی با اشاره به حضور و همراهی مردم با وجود مشکلات و گرفتاریها ادامه داد: مردم با وجود همه سختیها و شرایطی که برای کشور ایجاد شده، همچنان پای کار ایران و نظام هستند و این برای ما افتخار بزرگی است. وظیفه ما این است که برای خدمت به این مردم از همه ظرفیتها، توان و امکانات خود استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر همدلی و انسجام مسئولان استان گفت: خراسان رضوی که مزین به نام مقدس امام رضا (ع) است، در شرایط موجود از همدلی و انسجامی برخوردار است که زبانزد شده است. من در دو سه دوره در خراسان مسئولیت داشتهام و این دوره را یکی از دورههایی میدانم که همه در کنار هم و با همدلی کار میکنند؛ از نماینده ولیفقیه تا اعضای شورای تأمین، شورای قضایی و سایر بخشها، همه همراه و همدل هستند.