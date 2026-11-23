به مناسبت هفته بسیج، برای تقویت مشارکت مردمی و توسعه پایدار، مسئولان ارشد شهر مهاباد در قالب طرح «محله‌محور»، با حضور در منطقه پشت تپ (طرف شیلان)، به بررسی مستقیم مسائل و نیاز‌های اهالی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جریان این برنامه که با هدف کاهش فاصله میان دولت و مردم برگزار شد، محمد صادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، به همراه جمعی از مدیران اجرایی و سرهنگ جمال معروفی، مدیر بسیج مساجد و محلات سپاه، در میان مردم حضور یافتند.

در این طرح، مسئولان با شنیدن مستقیم مشکلات محلی، نسبت به اولویت‌بندی نیاز‌ها و پیگیری سریع‌تر آنها در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند. این رویکرد محله‌محور، بر این اصل استوار است که ساکنان هر منطقه، به دلیل شناخت دقیق از محیط خود، بهترین شریک در شناسایی و حل چالش‌ها هستند.

همچنین در این برنامه، نقش «میزخدمت» به عنوان یک پل ارتباطی مستقیم و کارآمد میان شهروندان و مدیریت شهری مورد تأکید قرار گرفت. کارشناسان معتقدند ایجاد چنین بستر‌های ارتباطی، سرعت در رسیدگی به شکایات و رفع مشکلات زیرساختی محلات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.