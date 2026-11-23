مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در نشست بررسی مشکلات کارخانه لاستیک بارز، از پیگیری موانع تولید و حمایت از توسعه فعالیت‌های این واحد صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرح توسعه کارخانه لاستیک بارز کردستان با هدف افزایش ظرفیت تولید و ایجاد ۴۷۷ فرصت شغلی جدید در دستور کار مسئولان صمت استان قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در نشست بررسی مشکلات این واحد صنعتی، از پیگیری موانع تولید و حمایت از توسعه فعالیت‌های این کارخانه خبر داد.

به گفته خلیقی طرح توسعه بارز با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار است ظرفیت تولید سالانه تایر رادیال سواری را از ۳۶ به ۵۰ هزار تن افزایش دهد.