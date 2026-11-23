به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین تشییع و تدفین پیکر این شهید گمنام، دوشنبه دوم آذرماه، هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، از مقابل مسجد مقدس محله دولتخواه آغاز شد و با بدرقه پیکر شهید بر دستان مردم تا بوستان باران و خاکسپاری در این بوستان ادامه یافت.

این مراسم با حضور حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، سرهنگ محسن قدیری، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت ابوذر، جمعی از مدیران شهری، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف شهروندان برگزار شد.

در جریان این آیین، مردم منطقه ۱۹ با حضور در مسیر تشییع، پیکر مطهر شهید گمنام را در میان نوای صلوات و مرثیه‌سرایی بر دوش کشیدند و تا محل تدفین همراهی کردند. حضور خانواده‌های شهدا و شهروندان از گروه‌های سنی مختلف، جلوه‌هایی از ارادت مردم به شهدای دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره آنان را به نمایش گذاشت.

یکی از صحنه‌های تأثیرگذار این مراسم، وداع مادر شهید آفرینی، از مادران شهدای منطقه ۱۹، با پیکر مطهر شهید گمنام بود؛ وداعی که هم‌زمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا، حال‌وهوایی عاطفی به مراسم بخشید و یادآور صبر و فداکاری مادران شهدا شد.

در بخش دیگری از این آیین، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، به روایتگری درباره جایگاه شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت و اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان دوران دفاع مقدس پرداخت. مداحی، عزاداری و اجرای آیین دمام‌زنی نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

پس از پایان مراسم تشییع، پیکر مطهر شهید گمنام با همراهی مردم و مسئولان وارد بوستان باران شد و پس از برگزاری آیین وداع و عزاداری، در محل پیش‌بینی‌شده به خاک سپرده شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹، در ادامه پویش «۳۱۳ هزار نهال امید»، با غرس نهالی به یاد شهید باقری در بوستان باران، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت.

با تدفین پیکر این شهید گمنام، بوستان باران در محله دولتخواه به یکی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس در منطقه ۱۹ تبدیل شد و از این پس میزبان شهروندانی خواهد بود که برای ادای احترام به مقام شهدا در این مکان حضور می‌یابند.