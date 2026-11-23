استاندار گیلان در این دیدار گفت: صبر و فداکاری همسران و مادران شهدا برای حفظ ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی کمتر از مجاهدت خود شهدا نیست.

به مناسبت سالروز شهادت حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز به مناسبت سالروز شهادت حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، با همسر شهید وحید لطفی از شهدای ناوگروه دنا در جنگ رمضان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار گیلان در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، امنیت و سربلندی کشور، حماسه‌ای ماندگار آفریدند و امروز وظیفه همه ماست که راه و آرمان‌های آنان را پاس بداریم.

هادی حق شناس با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا نباید به مناسبت‌ها محدود شود، افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآوری مسئولیت سنگین مسئولان در قبال این خانواده‌های معزز است.

وی همچنین با اشاره به شهادت شهید وحید لطفی در پی جنایت رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی، گفت: نام و یاد این شهید والامقام و دیگر شهدای ناوگروه دنا در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

شهید ناوسروان وحید لطفی‌ندایی که ۳ فرزند به نام‌های ابوالفضل، مهرسا و ماهان از وی به یادگار مانده است، ۱۳ اسفند سال گذشته در حمله ناجوانمردانه به ناو دنا که حامل پیام صلح به جهانیان بود، به شهادت رسید.