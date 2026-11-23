رئیس کارگروه لجستیک مجمع کارآفرینان ایران گفت : به دلیل حکمرانی جزیره‌ای، نگاه دستوری و بوروکراسی سنگین، فرصت‌های طلایی ترانزیت به نفع رقبای منطقه‌ای از دست رفته است.

به گزارش گروه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما ، محمد سیاوشی در گفتگویی اختصاصی به واکاوی چالش‌ها و موانع پیش روی ترانزیت و لجستیک کشور پرداخت و با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور در حوزه ترانزیت کمبود زیرساخت نیست، اعلام کرد: ما به اندازه لازم زیرساخت داریم، اما از این ظرفیت‌ها بهره مطلوب را نبرده‌ایم؛ امروز مسئله شماره یک کشور، بحث حکمرانی، برنامه‌ریزی و هماهنگی است.

سیاوشی با اشاره به وضعیت دشوار مرزهای زمینی کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار دستگاه کامیون منتظر خروج از مرزهای زمینی هستند که بیشترین حجم آن متوجه مرز بازرگان با حدود ۹ هزار دستگاه کامیون است؛ مرزی که پذیرش روزانه آن تنها حدود ۲ درصد است.

وی افزود با وجود امضای مصوبات خوب از سوی ستاد ملی گذر و گمرک روی کاغذ، چون با حوزه لجستیک برخورد دستوری می‌شود و متولی واحدی برای پایش کل زنجیره وجود ندارد، جزیره‌ای عمل کردن نهادها باعث مختل شدن کل سیستم و سرگردانی جامعه تجاری شده است.رئیس کارگروه لجستیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به جایگاه ایران در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) گفت: در حالی که ایران در میان ۱۳۹ کشور جهان رتبه ۱۲۳ را به خود اختصاص داده، کشور امارات با فراهم کردن نیازهای تجارت جهانی در رتبه ۷ ایستاده است.

وی همچنین با اشاره به حجم کل ۲۰ میلیون تنی ترانزیت کشور که عمدتاً به بارهای جاده‌ای و فله‌ایِ فرساینده محدود بوده، تأکید کرد که کشور در جذب بارهای سودآور کانتینری توفیقی نداشته است.

این در حالی است که فعال‌سازی راهگذر شمال-جنوب برای ترانزیت بخشی از حجم عظیم ۸۶۰ میلیون تن ورود و خروج کالای روسیه می‌تواند منافع سرشاری برای کشور به همراه داشته باشد.سیاوشی در خصوص اهمیت راهگذر ریلی زاهدان به چابهار و مسیر اتصال به ترکیه (چشمه‌ثریا) تأکید کرد: اتصال ریلی باید مستقیماً به اسکله بندر شهید بهشتی ختم شود تا با حذف هزینه‌های ترانشیپ‌منت و تخلیه و بارگیری مکرر، قیمت تمام‌شده حمل برای بازرگانان بین‌المللی توجیه‌پذیر بماند، وگرنه بازرگانان مسیرهای طولانی‌تر ارزان‌تر را انتخاب خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به راهکارهای اجرایی ، چاره اصلی، را تعیین یک سازمان مشخص و پاسخگو در امور مرزی و لجستیک است دانست و افزود : بر اساس بند پ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت ، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول لجستیک غیرنظامی کشور معرفی شده است که با گذشت دو سال از این حکم، باید با کمک به وزارت راه از این ظرفیت قانونی بهره برد. همچنین استفاده از نظرات بخش خصوصی امتحان‌پس‌داده، انعطاف در ضوابط و پهن کردن فرش قرمز برای بازرگانان بین‌المللی، پیش‌شرط‌های اصلی احیای جایگاه ترانزیتی ایران در رقابت با رقبای منطقه‌ای است.