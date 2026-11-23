در ادامه سلسله تجمعات شبانه که نمادی از اقتدار و پایداری مردم ایران است، در دویست و شصت و هفتمین نشست، شرکت‌کنندگان بر اهمیت حفظ انسجام داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این مراسم، شرکت‌کنندگان به قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مادران و همسران آنان اختصاص یافت؛ کسانی که نقش کلیدی در تداوم روحیه ایثار در جامعه ایفا می‌کنند.

همزمان، شرکت‌کنندگان با اشاره به چالش‌های موجود، بر لزوم تقویت وحدت ملی و هوشیاری در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

این تجمعات، نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی جمعی ملت برای حفظ امنیت و حاکمیت کشور است.