مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه گفت: صنعت پتروشیمی مانند نیروگاه نیست که اگر گاز نبود از مازوت یا گازوئیل استفاده کند و اگر گاز تامین نشود دچار محدودیت شده و ضرر آن به همه مردم برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امیدشاکری، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست خبری آغاز سومین سال پویش نبض انرژی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی گفت: کاهش مصرف در این بخش می‌تواند زمینه تأمین پایدار گاز صنایع غیرقابل‌جایگزین، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، و صیانت از اشتغال و منافع اقتصادی میلیون‌ها ایرانی را فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان افزود: دستیابی به این جایگاه حاصل تلاش گسترده فعالان صنعت نفت و گاز کشور است و نباید کمبود‌های مقطعی گاز را به حساب کم‌کاری کارکنان این صنعت گذاشت.

شاکری ریشه بخشی از ناترازی موجود را در سیاست‌گذاری‌های گذشته و شکل‌گیری این تصور دانست که منابع گازی کشور نامحدود است و بیان کرد: آثار این نگاه را در بخش‌های مختلف، از جمله ساخت‌وساز، سیاست‌های صنعتی و کشاورزی، می‌توان مشاهده کرد؛ چراکه در بسیاری از این حوزه‌ها به بهینه‌سازی مصرف انرژی به اندازه کافی توجه نشده است.

وی با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی طی فصل سرد سال اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این مسئله، رعایت نشدن استاندارد‌های مناسب عایق‌بندی در ساختمان‌هاست که موجب اتلاف قابل‌توجه انرژی و افزایش نیاز به مصرف گاز برای گرمایش می‌شود.

معاون وزیر نفت با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش خانگی تصریح کرد: اگر مردم بتوانند با اقداماتی مانند استفاده از پوشش گرم‌تر، نیاز خود به گرمایش را مدیریت کنند، گاز آزادشده می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد اختصاص یابد و زمینه استمرار تولید، اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتر را فراهم کند.

شاکری با مقایسه امکان جایگزینی در مصارف خانگی و صنعتی گفت: در بخش خانگی می‌توان با پوشیدن لباس گرم‌تر، بخشی از نیاز گرمایشی را مدیریت کرد، اما در صنایعی مانند پتروشیمی امکان استفاده از سوخت جایگزین وجود ندارد و محدودیت گاز مستقیماً به کاهش تولید منجر می‌شود.

وی با اشاره به آثار گسترده محدودیت تولید در صنعت پتروشیمی گفت: پیامد‌های کاهش تولید این صنعت تنها متوجه شرکت‌ها و صاحبان صنایع نیست، بلکه مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد؛ چراکه محصولات پتروشیمی در طیف وسیعی از کالا‌های مورد نیاز جامعه، از ظروف و بسته‌بندی مواد غذایی و محصولات شوینده گرفته تا داروها، کاربرد دارند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ارتباط این صنعت با اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی افزود: اشتغال چند میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با زنجیره پتروشیمی ارتباط دارد. همچنین معیشت حدود ۸ میلیون مستمری‌بگیر به‌نوعی با عواید این صنعت مرتبط است و با احتساب خانواده‌های آنان و جمعیت سهامداران عدالت، می‌توان گفت زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر به این صنعت وابسته است. از این رو، هرگونه اختلال در تولید پتروشیمی می‌تواند امنیت اقتصادی بخش گسترده‌ای از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

شاکری با تأکید بر اینکه همراهی مردم در کاهش مصرف خانگی می‌تواند به تأمین گاز مورد نیاز صنایع غیرقابل‌جایگزین کمک کند، اظهار کرد: وقتی گاز مصرف‌نشده در بخش خانگی به صنعت اختصاص پیدا کند، استمرار تولید و توزیع منافع این صنعت در سطح جامعه امکان‌پذیرتر خواهد شد.

وی اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و استاندارد‌های ساخت‌وساز را نیازمند زمان و هزینه دانست و افزود: در کنار اصلاحات ساختاری، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان نیز اهمیت دارد و می‌توان با آگاهی‌بخشی و مشارکت عمومی، بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، بخشی از مصرف غیرضروری انرژی را کاهش داد.

سومین تولید کننده گاز هستیم، اما در ۱۰ کشور اول صادرکننده گاز جایی نداریم

در ادامه این نشست، علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت پتروشیمی ایران گفت: امسال کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه امسال کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی نمی‌تواند نیاز کشور را تأمین کند، افزود: مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزء از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بعضی از روز‌ها و ماه‌ها عبور می‌کند. در حالی‌که کل گاز تولیدی حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب در روز است و بعضا سهم صنعت حداکثر ۸۰ میلیون مترکعب است که بسیار ناچیز است.

پویش نبض انرژی با شعار؛ «با تو؛ انرژی به همه می‌رسد» وارد سومین سال شد.