طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی همزمان با سراسر کشور، در آذربایجان غربی نیز رونمایی شد.

رونمایی از طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی همزمان با سراسر کشور، در آذربایجان غربی

رونمایی از طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی همزمان با سراسر کشور، در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این طرح با محوریت مساجد و با مشارکت مردم و گروه‌های مردمی اجرا می‌شود و بر تقویت نقش‌آفرینی شهروندان در مدیریت و رسیدگی به مسائل محلات تأکید دارد.

رئیس‌جمهور نیز در ارتباط تصویری با این مراسم، بر ضرورت همکاری و مشارکت همگانی برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در مراسم آغاز اجرای این طرح گفت: این طرح بر پایه نقش بسیجیان و ارکان شورای تحول محله شامل امام جماعت و فرمانده پایگاه شکل می‌گیرد.

به گفته سردار رجبی، مسائل هر محله شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی می‌شود.