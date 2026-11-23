به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شریفی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: همزمان با سایر نقاط کشور سیر ابتلا به آنفولانزا در استان یزد نیز وضعیت صعودی دارد.

وی افزود: بر اساس نتایج پایگاه دیده ور استان میزان مثبت شدن تست آنفولانزا در هفته منتهی به بیست و نهم آبان ماه به بیش از بیست درصد رسید که فراتر ار سطح هشدار است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: رعایت موارد بهداشتی مانند شستشوی مرتب دست ها ، استفاده از ماسک به خصوص در مکان های شلوغ ، خودداری از حضور دانش آموزان بیمار در مدرسه و توجه ویژه به گروه های پرخطر مانند سالمندان، کودکان، افراد مبتلا به بیماری های مزمن زمینه ای و مادران باردار مورد توجه قرار گیرد