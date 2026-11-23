به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید مجیدی در واکنش به درگذشت رضا امیرخانی در پیامی نوشت:ضایعه در گذشت جناب رضا امیر خانی عزیز را به خانواده محترم ایشان و همچنین جامعه هنری و اهل قلم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. در گذشت این عزیز خلل بزرگی به ادبیات داستانی کشور خواهد بود.

آثار این نویسنده توانا قطعا در تاریخ ادبیات داستانی این مرز و بوم ماندگار خواهد ماند. از خداوند بزرگ برای آن عزیز سفر کرده طلب مغفرت و آمرزش و برای خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی خواستارم