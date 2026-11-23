به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در اولین سالگرد درگذشت عاشیق محمد حسین دهقان یاد و خاطره این هنرمند صاحب سبک ارومیه‌ای گرامی داشته شد.

در این آئین که با حضور دوستداران هنر و مکتب موسیقی عاشیقی برگزار شد حاضران به تشریح جایگاه و تاثیر عاشیق دهقان در رشد و توسعه مکتب عاشقی سبک ارومیه پرداختند.

تکریم خانواده مرحوم عاشیق محمد حسین دهقان بخش دیگر این مراسم بود.

عاشیق محمد حسین دهقان سال گذشته در ۹۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.