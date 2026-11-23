رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، تعیین هویت دام‌ها را زمینه ساز تامین امنیت غذایی و سلامت عمومی دانست و از پلاک گذاری بیش از یک میلیون راس دام در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی در نشست تخصصی طرح هویت گذاری دام سازمان جهاد کشاورزی گیلان، گفت: از یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۰۳ راس دام سبک و سنگین در استان، یک میلیون و ۹۹ هزار و ۸۵۶ راس دام، با پلاک کوبی دارای هویت شده‌اند.

وی بر لزوم پلاک کوبی دام‌های سبک، سنگین، عشایری، سنتی و صنعتی استان تاکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی گیلان طرح پلاک کوبی دام‌ها را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد و در حال حاضر برای تعیین هویت دام‌ها با ۱۹ شرکت تعاونی قرارداد دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، هدف از پلاک کوبی دام‌ها را دستیابی به آمار واقعی دام ها، جلوگیری از قاچاق آن ها، برنامه ریزی برای تامین علوفه، ساماندهی دام‌های پراکنده، تشخیص مالکیت دام‌های خسارت دیده و حفظ ذخایر ژنتیکی بومی عنوان کرد و گفت: هویت گذاری دام ها، سنگ بنای امنیت غذایی، تضمین سلامت عمومی، تنظیم بازار نهاده‌ها و مقابله با قاچاق دام زنده است.

صالح محمدی با بیان اینکه نگهداری، خرید، فروش و حمل دام زنده باید با داشتن پلاک معتبر و ثبت مشخصات این دام‌ها در سامانه جامع هویت دام انجام شود، افزود: با هماهنگی ستاد تنظیم بازار گیلان، کشتار دام بدون هویت و پلاک در کشتارگاه ها، ممنوع است.

وی با اشاره به نقش ادارات جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شرکت‌های تعاون روستایی و اتحادیه‌های دامپروری در سطح استان برای پیگیری پلاک کوبی و ثبت دام‌ها در سامانه، گفت: ورود، خروج و حذف دام در سامانه جامع هویت دام باید به دقت ثبت شود.