همایش پیاده‌روی خانوادگی و دوچرخه‌سواری، جمعه ۶ آذر ساعت ۷:۳۰ صبح از میدان امام علی (ع) میاندوآب آغاز می‌شود و در کنار رودخانه زرینه‌رود به پایان می‌رسد. این رویداد به‌صورت زنده از شبکه سه سیما و شبکه استانی پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به گفته ملکی فرماندار میاندوآب همایش پیاده‌روی خانوادگی و دوچرخه‌سواری روز جمعه ۶ آذر ساعت ۷:۳۰ صبح و از مسیر میدان امام علی (ع) آغاز و در کنار رودخانه زرینه‌رود به پایان خواهد رسید.

قرار است این رویداد ورزشی بصورت مستقیم از شبکه سه سیما و شبکه استانی پخش شود.

فدراسیون دوچرخه‌سواری، میاندوآب را به‌عنوان شهر دوچرخه ایران ثبت کرده است.