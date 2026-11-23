به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فریده حسن‌زاده افزود: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تا ساعت ۱۳ روز دوم آذر ۱۴۰۵، در مجموع ۱۶ تن با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل شناسایی شده‌اند که متأسفانه سه تن جان خود را از دست داده‌اند و ۱۳ تن دیگر در مراکز درمانی بستری و تحت مراقبت‌های بالینی قرار دارند.

وی گفت: از مجموع بیماران بستری، ۹ تن در بندرعباس، دو نفر در میناب و دو نفر در قشم تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند و هر سه مورد فوتی گزارش‌شده مربوط به شهرستان بندرعباس است.

حسن‌زاده با تأکید بر خطرات جدی مصرف مشروبات الکلی تقلبی و مواد حاوی متانول، گفت: متانول یا الکل صنعتی ماده‌ای بسیار سمی است که مصرف آن حتی در مقادیر اندک می‌تواند موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اندام‌های حیاتی بدن، از جمله عصب بینایی، کلیه‌ها و سیستم عصبی شود و در مواردی به نابینایی یا مرگ منجر شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هشدار به خانواده‌ها، به‌ویژه والدین جوانان و نوجوانان، خواستار افزایش نظارت و حساسیت نسبت به رفتار‌های پرخطر و آگاهی‌بخشی درباره پیامد‌های جبران‌ناپذیر مصرف مشروبات الکلی شد.

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در صورت احتمال مصرف مشروبات الکلی و بروز علائمی مانند تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه یا اختلال در سطح هوشیاری، نباید منتظر بروز یا تشدید علائم ماند و لازم است فرد در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود چراکه علائم مسمومیت با متانول ممکن است با تأخیر ظاهر شوند.

اطلاعات تکمیلی درباره شمار افراد مسموم، وضعیت بیماران و آخرین آمار این حادثه، متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر می‌شود.