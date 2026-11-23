تیم بتن دانشگاه یزد در بیست‌وچهارمین دوره مسابقات ملی انجمن بتن ایران، موفق به کسب مقام دوم گرایش آب‌شستگی بتن و مقام سوم گرایش طراحی نرم‌افزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه یزد و به نقل از دانشکده مهندسی عمران: این دوره از مسابقات دوم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۱۱ تیم از دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سراسر کشور و در شش گرایش برگزار شد.

تیم بتن دانشگاه یزد با ترکیب محمدرضا حاجی‌زینلی بیوکی، مهدی جوکار، علی میرشمسی و سیدمحمدجواد میردهقان بنادکی و به سرپرستی دکتر ابوالفضل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، در این رقابت‌ها شرکت کرد و موفق به کسب دو عنوان برتر شد.

دکتر اسلامی ضمن قدردانی از تلاش و همراهی اعضای تیم و استادان دانشکده مهندسی عمران، از حمایت‌های ارزشمند شرکت کیمیا بتن یاوری، حامی تیم، نیز تقدیر کرد.

تیم بتن دانشگاه یزد در دوره پیشین این مسابقات نیز خوش درخشیده و در بیست‌وسومین دوره رقابت‌ها در سال ۱۴۰۴، مقام نخست گرایش «بتن با مقاومت و چگالی هدفمند» را از آن خود کرده بود؛ موفقیتی که نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های علمی و تخصصی دانشجویان این دانشگاه در حوزه مهندسی عمران است.