مراسم یادبود شهدای شهرک دانشگاه تهران با حضور خانواده‌های شهدا، ساکنان محله و جمعی از مسئولان برگزار شد و طی آن، در قالب پویش ۳۱۳ هزار نهال امید ، نهال‌هایی به یاد شهدای این شهرک کاشته شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای شهرک دانشگاه تهران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در قالب پویش ۳۱۳ هزار نهال امید برگزار شد.

در این مراسم ، حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، معاون جنگل‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مسئولان شهرداری منطقه ۲۱ و فرمانده ناحیه میثم تمار حضور داشتند.

کاشت نهال به یاد شهدا و گرامیداشت مقام والای آنان از بخش‌های این برنامه بود که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ساکنان شهرک دانشگاه تهران اجرا شد.