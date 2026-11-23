به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،نخستین مدرسه تخصصی اوتیسم کردستان با ۱۰ کلاس درس و فضا‌های توانبخشی، در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع در سنندج احداث می‌شود.

محفل شب شعر با حضور شاعران و اهالی فرهنگ و ادب در سنندج برگزار شد.



مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کردستان، شهرداران را به قانون‌مداری، مردم‌داری و تکریم ارباب‌رجوع فراخواند.

افزایش مراجعات بیماران تنفسی و مبتلایان به علائم شبه‌آنفلوانزا در سقز، شبکه بهداشت و درمان این شهرستان را به صدور هشدار‌های پیشگیرانه واداشت.

مدیر شبکه بهداشت سقز بر استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از حضور در اجتماعات هنگام بیماری تأکید کرد.