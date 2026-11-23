به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس سازمان محیط زیست کشور در آئین افتتاح پناهگاه محیط زیست پارک ملی گلستان با اشاره به اینکه ۱۲ درصد عرصه های سرزمینی کشورمان در حوزه محیط زیست قرار دارد بر حفاظت و مراقبت از این میراث بین نسلی تاکید کرد و از برنامه هوشمند سازی و هوش مصنوعی برای محافظت خبر داد .

شینا انصاری گفت: نخستین پارک ملی ایران و ذخیره گاه زیست کره به عنوان یکی از پایلوت های هوشمند سازی پایش و حفاظت سازمان است تا محیط بانان با اطمینان خاطر و امنیت از این میراث حفاظت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد در ۲ سال گذشته دفتر حقوقی سازمان محیط زیست، اصلاح قانون بکارگیری سلاح محیط بانان رابرای حمایت های قضایی پیگیری کرده و در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.