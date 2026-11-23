پیکر مطهر سرگرد شهید صادق قدرتی، مأمور انتظامی جنوب کرمان، فردا در جیرفت تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی جنوب کرمان با تبریک و تسلیت شهادت این مأمور فداکار به خانواده وی و مردم استان، از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قدرتی خبر داد.

سرگرد صادق قدرتی بامداد دوشنبه دوم آذر، در جریان گشت‌زنی مأموران کلانتری ۱۲ جیرفت برای برقراری نظم و امنیت، پس از وقوع سانحه برای خودروی گشت به شهادت رسید. این حادثه در پی مواجهه مأموران با خودرو‌هایی رخ داد که نظم عمومی را برهم می‌زدند و سرنشینان آنها قصد فرار داشتند.