به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی فریمان گفت: علیرضا ساکت فریمانی، همیار طبیعت فعال و جانباز سرافراز ۵۵ درصد، در حرکتی جهادی و به منظور احیا و اصلاح مراتع، کشت گونه گیاهی ارغوان را در ارتفاعات فریمان انجام داد.

سیداکبر داورنیا افزود: وی در اقدامی مؤثر در تنوع بخشی به پوشش گیاهی نزدیک به ۵ هزار بلوط و دو تا سه هزار درخت بادام کوهی و نزدیک به ۲۰ هکتار بذرپاشی در طبیعت را انجام داده است.