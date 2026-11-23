دویست و هفتمین شب همدلی و ایستادگی مردم شهرستان‌های استان تهران با نام و یاد حضرت‌ام‌البنین (س) و یاد و خاطره مادران و همسران والامقام شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تجلی فرهنگ ایثار و شهادت، مراسم دویست و هفتمین شب همدلی و ایستادگی مردم استان تهران با محوریت نام حضرت ام‌البنین (س) برگزار گردید.

در این مراسم، شهروندان با حضور در اجتماع بزرگ دیشب، با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، بار دیگر بر پیوند عمیق میان ملت و ارزش‌های والای ایثار تأکید کردند.

حضور پرشور مردم در این نشست، نشان‌دهنده جاری بودن و زنده بودن فرهنگ شهادت در جامعه و ایستادگی مردم در برابر چالش‌ها بود که بار دیگر تجلی‌گر پیوند میان مردم و ارزش‌های مقدسی است که در این سرزمین ریشه‌دار است.