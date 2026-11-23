به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای علیرضا آیینه‌دار

بنابه پیشنهاد معاون استان‌ها و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیرکل صداوسیمای استان گلستان» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و رسانه‌ای استان و در چارچوب سیاست‌های کلان و اسناد تحولی سازمان، نسبت به تحقق مأموریت‌ها و محور‌های راهبردی زیر اهتمام ویژه داشته باشید:

- ارتقای مرجعیت و سرمایه اجتماعی: تقویت جایگاه رسانه‌ای مرکز از طریق تولید و انتشار محتوای دقیق، امیدآفرین، مسئله‌محور و متناسب با نیاز‌های مخاطبان.

- صیانت از هویت و انسجام اجتماعی: ترویج هویت ایرانی ـ اسلامی، پاسداشت تنوع قومی، زبانی و مذهبی استان (به‌ویژه قوم ترکمن) و تقویت وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام

- بازنمایی مفاخر و فرهنگ ایثار: معرفی هوشمندانه اندیشه و خدمات علما، نخبگان و شخصیت‌های برجسته استان و تولید آثار فاخر در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و سبک زندگی شهدا

- حمایت از توسعه پایدار و زیست‌بوم: معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، دانش‌بنیان، گردشگری و میراث فرهنگی استان در راستای رونق تولید و اشتغال و آگاهی‌بخشی پیرامون صیانت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و جامعه روستایی و عشایری

- هم‌افزایی شبکه‌ای و تعامل نخبگانی: گسترش همکاری‌های راهبردی با شبکه‌های سراسری، برون‌مرزی و فضای مجازی برای انعکاس دستاورد‌های استان در تراز ملی و بین‌المللی و تعامل اثربخش با مسئولان، علما، دانشگاهیان، هنرمندان و جوانان در مسیر جهاد تبیین و حل مسائل استان

- نوآوری و تحول فناورانه: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین رسانه‌ای، حمایت از ایده‌های خلاقانه و توسعه تولیدات چندزبانه متناسب با بافت فرهنگی استان

- ارتقای سرمایه انسانی: اهتمام ویژه به آموزش، حفظ کرامت کارکنان، شایسته‌سالاری، تقویت انگیزه و رسیدگی مستمر به مطالبات همکاران مرکز

فرصت را مغتنم شمرده، از خدمات ارزنده جناب آقای رسول شکری‌نیا در دوران تصدی مسئولیت این مرکز، تقدیر و تشکر کنم.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صدا و سیما

بنابر این گزارش، در کارنامه کاری علیرضا آیینه‌دار که پیش از این مدیرکلی صداوسیمای خراسان جنوبی را برعهده داشت، سوابقی، چون مدیر گروه تلویزیونی بسیج سیما، مدیر گروه کودک و نوجوان سیما، مدیر گروه جوان و مدیر گروه اجتماعی سیمای مرکز خراسان رضوی، مدیر بخش و تأمین برنامه سیمای صداوسیمای خراسان رضوی، مدیر تولید سیمای صداوسیمای خراسان رضوی، معاون سیمای صداوسیمای خراسان رضوی و قائم‌مقام صداوسیمای خراسان رضوی به چشم می‌خورد.