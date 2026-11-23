به گز جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما گفت: ۵۰۶ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری با ۱۳ هزار و ۶۴۴ عضو در کشور فعال است.

او افزود: این صندوق‌ها با هدف تسهیل دسترسی زنان عشایری به منابع مالی، تقویت پس‌انداز‌های خرد و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک در مناطق عشایری ایجاد شده‌اند.

میرزاوند با اشاره به فعالیت اعضای این صندوق‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: صنایع‌دستی، فرآوری محصولات لبنی، پرورش طیور بومی و تولید گیاهان دارویی از جمله زمینه‌های فعالیت زنان عشایری است که به تقویت اقتصاد خانوار کمک می‌کند.

او افزود: زنان عشایری با تکیه بر دانش بومی و مهارت‌های تولیدی، در بخش‌هایی همچون نگهداری دام، تولید فرآورده‌های دامی و لبنی و همچنین تولید قالی، گلیم، جاجیم و سیاه‌چادر نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر نقش زنان در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد عشایری گفت: فرآوری محصولات خام و تبدیل آنها به کالا‌های آماده عرضه، موجب افزایش درآمد خانوار و کاهش ضایعات می‌شود.

میرزاوند همچنین ایجاد گروه‌های تولیدی و تعاونی را زمینه‌ساز اشتغال، تجمیع محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات برای دسترسی بهتر به بازار دانست.

او در پایان، دسترسی به تسهیلات مالی، تجهیزات، آموزش‌های کاربردی و ابزار‌های نوین بازاریابی، برندسازی و بسته‌بندی را از نیاز‌های زنان عشایری برای عبور از مرحله تولید و حضور مؤثرتر در بازار عنوان کرد.