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رئیس سازمان امور عشایر ایران از فعالیت ۵۰۶ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری با بیش از ۱۳ هزار عضو خبر داد.
به گزجهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما گفت: ۵۰۶ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری با ۱۳ هزار و ۶۴۴ عضو در کشور فعال است.
او افزود: این صندوقها با هدف تسهیل دسترسی زنان عشایری به منابع مالی، تقویت پساندازهای خرد و حمایت از فعالیتهای اقتصادی کوچک در مناطق عشایری ایجاد شدهاند.
میرزاوند با اشاره به فعالیت اعضای این صندوقها در حوزههای مختلف اقتصادی گفت: صنایعدستی، فرآوری محصولات لبنی، پرورش طیور بومی و تولید گیاهان دارویی از جمله زمینههای فعالیت زنان عشایری است که به تقویت اقتصاد خانوار کمک میکند.
او افزود: زنان عشایری با تکیه بر دانش بومی و مهارتهای تولیدی، در بخشهایی همچون نگهداری دام، تولید فرآوردههای دامی و لبنی و همچنین تولید قالی، گلیم، جاجیم و سیاهچادر نقشآفرینی میکنند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر نقش زنان در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد عشایری گفت: فرآوری محصولات خام و تبدیل آنها به کالاهای آماده عرضه، موجب افزایش درآمد خانوار و کاهش ضایعات میشود.
میرزاوند همچنین ایجاد گروههای تولیدی و تعاونی را زمینهساز اشتغال، تجمیع محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات برای دسترسی بهتر به بازار دانست.
او در پایان، دسترسی به تسهیلات مالی، تجهیزات، آموزشهای کاربردی و ابزارهای نوین بازاریابی، برندسازی و بستهبندی را از نیازهای زنان عشایری برای عبور از مرحله تولید و حضور مؤثرتر در بازار عنوان کرد.