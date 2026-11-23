شناسایی میانگین ۲۴ کپسول تخم ملخ در هر مترمربع از اراضی کانون کالو در شهرستان کلات، زنگ خطر طغیان مجدد این آفت در سال آینده را به صدا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: در جریان پایش کانون ملخ کالو در بخش هزارمسجد، به‌طور میانگین ۲۴ کپسول تخم ملخ در هر مترمربع شناسایی شد که هر کپسول به‌طور متوسط حاوی ۳۰ تخم است.

مجید بهشتی افزود: با وجود مبارزه در سطح یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی در سال گذشته، کمبود امکانات و نیروی انسانی در برخی نقاط موجب شد ملخ‌های بالدار فرصت تخم‌ریزی پیدا کنند.

وی با هشدار درباره فعال شدن مجدد این کانون در سال آینده، تأمین خودروی سم‌پاش، سم و اعتبارات مورد نیاز را از ضرورت‌های مقابله با این آفت دانست.

این پایش با حضور مسئول آفات عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مسئول حفظ نباتات و رئیس مرکز جهاد کشاورزی هزارمسجد انجام شد.

نکته: عدد ۷۲۰ در تیتر، حاصل ۲۴ کپسول × ۳۰ تخم است؛ یعنی میانگین تخم‌های موجود در هر مترمربع بر اساس آمار اعلام‌ شده است.