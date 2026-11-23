به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران، با اشاره به افزایش تبلیغات خرید و تخفیف‌های ویژه همزمان با جمعه سیاه، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از این فرصت هشدار داد و گفت: برخی مجرمان با طراحی صفحات جعلی و انتشار آگهی‌های فریبنده تلاش می‌کنند خریداران را به پرداخت وجه در بستر‌های نامعتبر سوق دهند، از این‌رو شهروندان باید پیش از هرگونه خرید اینترنتی، اصالت فروشگاه و اعتبار درگاه پرداخت را بررسی کنند.

سرهنگ محسن بابایی با تشریح شگرد‌های رایج کلاهبرداران افزود: ارائه تخفیف‌های غیرعادی و دور از انتظار، اعلام مهلت‌های کوتاه با عباراتی مانند «فقط تا امشب» و استفاده بدون مجوز از نام و نشان فروشگاه‌های معتبر، از روش‌هایی است که برای ایجاد هیجان خرید و کاهش فرصت تصمیم‌گیری آگاهانه به کار گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، خریدار ممکن است بدون بررسی هویت فروشنده و اعتبار سایت، اطلاعات بانکی خود را در اختیار مجرمان قرار دهد یا وجهی را به حساب‌های نامعتبر واریز کند.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نشانی فروشگاه‌های اینترنتی تصریح کرد: شهروندان نباید صرفاً به ظاهر حرفه‌ای یک سایت یا تبلیغات گسترده آن اعتماد کنند؛ بلکه لازم است پیش از ثبت سفارش، آدرس اینترنتی فروشگاه را به‌دقت کنترل کرده و از ورود به لینک‌هایی که از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی یا صفحات ناشناس ارسال می‌شود، خودداری کنند. شباهت ظاهری صفحات جعلی به وب‌سایت‌های اصلی می‌تواند زمینه فریب کاربران را فراهم کند.

بابایی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مراحل خرید امن، اطمینان از اعتبار درگاه پرداخت است؛ کاربران باید هنگام پرداخت، نشانی درگاه را بررسی کنند و اطلاعات بانکی خود را تنها در صفحات معتبر وارد کنند. همچنین رمز یک‌بارمصرف بانکی، رمز ورود و سایر اطلاعات محرمانه حساب، اطلاعات شخصی محسوب می‌شوند و نباید در اختیار هیچ فردی قرار گیرند؛ حتی اگر شخص تماس‌گیرنده خود را پشتیبان فروشگاه یا مسئول پیگیری سفارش معرفی کند.

وی با اشاره به پیامد‌های بی‌توجهی به هشدار‌های امنیتی افزود: عجله در خرید و اعتماد به پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز می‌تواند به سرقت اطلاعات بانکی، برداشت غیرمجاز از حساب یا پرداخت وجه به فروشندگان جعلی منجر شود. شهروندان باید پیش از نهایی کردن خرید، درباره سابقه و اعتبار فروشگاه تحقیق کنند و در صورت مشاهده قیمت‌های غیرمتعارف یا درخواست‌های مشکوک برای پرداخت، از ادامه فرایند خرید خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران از شهروندان خواست در صورت مواجهه با صفحات جعلی، پیام‌های مشکوک یا موارد مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا امکان بررسی و پیگیری تخصصی فراهم شود.

وی گفت: رعایت چند نکته ساده امنیتی، از جمله پرهیز از کلیک روی لینک‌های ناشناس، بررسی اعتبار فروشگاه و درگاه پرداخت و حفاظت از رمز‌های بانکی، می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهد.