پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج با هشدار درباره ضایعات پس از برداشت، بر کنترل آفات انباری و رعایت اصول نگهداری برنج تأکید کرد.

مهدی جلائیان، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، گفت: بخش قابل توجهی از ضایعات برنج در مراحل حمل‌ونقل، فرآوری و انبارداری روی می‌دهد و مدیریت صحیح این مراحل برای حفظ کیفیت محصول و امنیت غذایی ضروری است.

او با اشاره به نقش دما و رطوبت در رشد آفات انباری افزود: بسیاری از این آفات در دمای ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد بیشترین فعالیت را دارند و افزایش رطوبت در کنار دمای مناسب، علاوه بر تکثیر حشرات، زمینه رشد قارچ‌ها و کپک‌ها و تولید سموم خطرناک را فراهم می‌کند.

جلائیان با تأکید بر اهمیت مراحل پس از برداشت در زنجیره تأمین برنج گفت: حفظ کیفیت محصول در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده، به اندازه فرآیند تولید در مزرعه اهمیت دارد.

این پژوهشگر برای نگهداری ایمن برنج در منازل، استفاده از ظروف دربسته و نگهداری محصول در محیط خشک و خنک را توصیه کرد و درباره استفاده از قرص برنج هشدار داد.

او افزود: قرص برنج در تماس با رطوبت محیط، گاز سمی و مرگبار فسفین تولید می‌کند و استفاده از آن در منازل سلامت اعضای خانواده را به‌شدت به خطر می‌اندازد.

جلائیان در پایان، کنترل آفات انباری و کاهش ضایعات را راهکاری برای افزایش بهره‌وری و تولید بیشتر بدون نیاز به افزایش سطح زیر کشت یا مصرف منابع آبی دانست و تأکید کرد: هدف، رساندن محصولی باکیفیت و سالم به دست مصرف‌کننده و کمک به حفظ امنیت غذایی کشور است.