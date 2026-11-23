فرماندار اردبیل با تأکید بر اینکه توسعه پایدار تنها با مشارکت مستقیم مردم و تبدیل محلات به کانون‌های فعال پیشرفت محقق می‌شود، از آغاز مرحله جدید حکمرانی محلی و رویکرد «محله‌محوری» در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری، در حاشیه برگزاری وبینار سراسری «محله‌محوری و حکمرانی محلی» با حضور رئیس جمهور که در مسجد محله خاتم‌النبیین اردبیل برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف نقش شهروندان در فرآیند توسعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه محله‌محوری یک پروژه مقطعی نیست، بلکه یک رویکرد مدیریتی بلندمدت است، اظهار داشت: توسعه متوازن زمانی معنا می‌یابد که مردم در متن برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت امور قرار گیرند. هدف ما این است که محلات از حالت مصرف‌کننده خارج شده و به کانون‌های تصمیم‌ساز و پیشران توسعه تبدیل شوند

فرماندار اردبیل تصریح کرد که در این مسیر، تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شورا‌های اسلامی، دهیاری‌ها و مراکز علمی موظف‌اند نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و بستر‌های لازم برای مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.

قلندری با فراخواندن تمامی ظرفیت‌های انسانی شهرستان، از حضور فعالان اجتماعی، نخبگان، دانشگاهیان، بانوان، جوانان، خیرین و کارآفرینان دعوت کرد و افزود: «در نهضت محله‌محوری، هیچ شهروندی تماشاگر نیست. ما از همه کسانی که دغدغه آبادانی محله خود را دارند، بدون توجه به جایگاه اجتماعی یا دیدگاه‌های متفاوت، استقبال می‌کنیم. ملاک ما در این مسیر تنها مسئولیت‌پذیری و اراده برای خدمت به مردم است

وی با اشاره به تجربیات موفق جهانی در زمینه مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: «هر جا مردم در کنار مدیران قرار گرفته‌اند، تصمیمات دقیق‌تر و نتایج ماندگارتر بوده است. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد سازوکار‌های شفاف برای دریافت پیشنهادها، شنیدن صدای شهروندان و بهره‌گیری از ایده‌های نو در سطح محلات تقویت شود

در این مراسم، ضمن اعلام آغاز عملیاتی شدن این طرح در سطح شهرستان، از بسیجیان نمونه که در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی داشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.