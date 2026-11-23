فاز جدید حکمرانی محلی با محوریت مسجد در استان مرکزی، همزمان با ارتباط ویدئوکنفرانسی با قرارگاه کشوری پیشرفت محلات و حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان ملی آغاز شد؛ طرحی که قرار است با تقویت مشارکت مردم، دامنه اجرا در محلات و روستا‌های استان را از ۳۱۳ نقطه به هزار و ۵۰۰ نقطه گسترش دهد.

با محوریت مسجد، خانواده و مشارکت مردمی در حل مسائل محلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم رونمایی از فاز جدید حکمرانی محلی در استان مرکزی، همزمان با ارتباط ویدئوکنفرانسی با قرارگاه کشوری پیشرفت محلات و حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان ملی برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در این مراسم، احیای جایگاه مسجد و خانواده و تقویت پیوند این دو نهاد را از ضرورت‌های امروز جامعه دانست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: هر محله باید از هویت دینی، اعتقادی، عبادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی برخوردار باشد و مسجد، بسیج و خانواده می‌توانند در شکل‌گیری و تقویت این هویت نقش محوری ایفا کنند.

استاندار مرکزی نیز با اشاره به پیشتازی استان در اجرای این طرح گفت: شورای توسعه و پیشرفت هر محله با محوریت مسجد، ائمه جماعات و پایگاه‌های بسیج فعالیت می‌کند و مسائل و اولویت‌های هر محله متناسب با شرایط آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی نیز با بیان اینکه این طرح حدود دو سال است در ۳۱۳ محله و روستای استان در حال اجراست، گفت: هدف از اجرای آن تقویت مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی است.

سردار مرتضی عمومهدی افزود: در این طرح، مسجد به‌عنوان محور اصلی حکمرانی محلی مورد توجه قرار گرفته و شناسایی مسائل و نیاز‌های محلات و رفع آنها با مشارکت مردم، مسئولان و خیران دنبال می‌شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با اعلام آمادگی محلات و روستا‌های جدید، دامنه اجرای این طرح از ۳۱۳ نقطه به هزار و ۵۰۰ محله و روستا گسترش خواهد یافت.