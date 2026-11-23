با محوریت مسجد، خانواده و مشارکت مردمی در حل مسائل محلات
حکمرانی محلی مسجدمحور در استان مرکزی وارد فاز جدید شد
فاز جدید حکمرانی محلی با محوریت مسجد در استان مرکزی، همزمان با ارتباط ویدئوکنفرانسی با قرارگاه کشوری پیشرفت محلات و حضور رئیسجمهور و جمعی از مسئولان ملی آغاز شد؛ طرحی که قرار است با تقویت مشارکت مردم، دامنه اجرا در محلات و روستاهای استان را از ۳۱۳ نقطه به هزار و ۵۰۰ نقطه گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مراسم رونمایی از فاز جدید حکمرانی محلی در استان مرکزی، همزمان با ارتباط ویدئوکنفرانسی با قرارگاه کشوری پیشرفت محلات و حضور رئیسجمهور و جمعی از مسئولان ملی برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در این مراسم، احیای جایگاه مسجد و خانواده و تقویت پیوند این دو نهاد را از ضرورتهای امروز جامعه دانست.
آیتالله دری نجفآبادی گفت: هر محله باید از هویت دینی، اعتقادی، عبادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی برخوردار باشد و مسجد، بسیج و خانواده میتوانند در شکلگیری و تقویت این هویت نقش محوری ایفا کنند.
استاندار مرکزی نیز با اشاره به پیشتازی استان در اجرای این طرح گفت: شورای توسعه و پیشرفت هر محله با محوریت مسجد، ائمه جماعات و پایگاههای بسیج فعالیت میکند و مسائل و اولویتهای هر محله متناسب با شرایط آن در دستور کار قرار میگیرد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی نیز با بیان اینکه این طرح حدود دو سال است در ۳۱۳ محله و روستای استان در حال اجراست، گفت: هدف از اجرای آن تقویت مشارکت مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی است.
سردار مرتضی عمومهدی افزود: در این طرح، مسجد بهعنوان محور اصلی حکمرانی محلی مورد توجه قرار گرفته و شناسایی مسائل و نیازهای محلات و رفع آنها با مشارکت مردم، مسئولان و خیران دنبال میشود.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با اعلام آمادگی محلات و روستاهای جدید، دامنه اجرای این طرح از ۳۱۳ نقطه به هزار و ۵۰۰ محله و روستا گسترش خواهد یافت.