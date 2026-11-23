در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و روز تجلیل از مادران شهدا ، در مراسمی از مادران و همسران شهیدان والامقام استان خوزستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مادران، همسران و خانواده‌های معظم شهیدان والامقام با تاسی از حضرت‌ام البنین (س) الگوی ایثار و فداکاری هستند.

همچنین براتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با اشاره به مجاهدت‌های خانواده‌های معظم شهدا تاکید کرد: امروز استان خوزستان به وجود مادران و همسران شهیدان سرفراز افتخار می‌کند که با ایثار و صبر خود نماد فداکاری و مجاهدت هستند.

سردار هاتف، جانشین قرارگاه امنیتی ابوالفضل خوزتسان نیز گفت:، مادران و همسران شهدا رسالت خود را انجام دادند فرزندان خود را تقدیم اسلام، انقلاب و میهن اسلامی کردند و این وظیفه ماست که رسالت سنگین را به دوش بکشیم و ادای دین کنیم.

در این مراسم از مادران و همسران شهیدان والامقام استان خوزستان تجلیل شد.