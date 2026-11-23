به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار جمال سلمانی با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع حادثه قتل در یکی از واحد‌های صنفی طلافروشی مهاباد، دستور ویژه پلیسی برای شناسایی و دستگیری ضارب فراری، صادر شده است.

وی افزود: با تشکیل تیم‌های تخصصی و ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی و شناسایی سرنخ‌های مرتبط با این پرونده، اقدامات پلیسی برای دستگیری قاتل با جدیت در حال پیگیری و اقدام است.

جزئیات بیشتر از این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی می شود.