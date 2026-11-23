به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارائه خدمات رایگان پزشکی و دامپزشکی در دهگلان و اهدای لوازم ضروری زندگی به ۸۰ خانواده مددجوی سروآبادی بخشی از این اقدامات است.

در بخش حمایت‌های اجتماعی نیز هفت واحد مسکن مددجویی با اعتبار بیش از ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سنندج به بهره‌برداری رسید و یک گلخانه صنعتی نیز در دیواندره افتتاح شد.

همزمان، یادواره‌های شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم آنان در سنندج، بانه، سقز، مریوان و اورامان برگزار شد

برنامه‌هایی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان

در حوزه فرهنگی و تربیتی هم ۲ هزار دانش‌آموز کردستانی راهی مناطق عملیاتی کرمانشاه و ایلام میشوند تا روایتگر نسل تازه‌ای از آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس و ایثار باشند.

در ادامه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، ۲ هزار دانش‌آموز کردستانی به مناطق عملیاتی کرمانشاه و ایلام اعزام می‌شوند.

راهیان پیشرفت، محافل قرآنی و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مریوان و دیواندره نیز در همین راستا برگزار شده است

مجموعه اقداماتی که در هفته بسیج خدمت به مردم، ترویج فرهنگ ایثار و تقویت همبستگی اجتماعی را به هم پیوند زده است.