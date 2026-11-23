به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی صدی البلاد، بر اساس اعلام یونیفل، طی ماه اکتبر گذشته، حدود ۳۸۰۰ مورد نقض آتش بس از طرف اسرائیل در جنوب لبنان ثبت شده است که نشانه تداوم نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل از طرف این رژیم است، هرچند در مقایسه با دوره‌های گذشته، از شدت نسبی اقدامات خصمانه کاسته شده است.

یونیفل به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل، افزود: موارد نقض آتش بس شامل شلیک ۲۸۴۰ گلوله توپخانه از طرف نیرو‌های اسرائیلی به سمت مناطق جنوب لبنان، ثبت ۸۷۰ مورد نقض حریم هوایی و ۹۰ حمله هوایی بوده است. آماری که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در منطقه مرزی را نشان می‌دهد.

یونیفل اشاره کرد، نظامیان اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از خاک لبنان مستقر هستند. تخریب گسترده منازل، تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی همچنان مانع اصلی بازگشت آوارگان به مناطق خود است و روند بازگشت زندگی عادی به روستا‌ها و شهرک‌های آسیب دیده را دشوارتر می‌کند.

این سازمان افزود: غیرنظامیان همچنان بیشترین آسیب را از تداوم تنش‌های میدانی متحمل می‌شوند و بار اصلی پیامد‌های درگیری را بر دوش می‌کشند، چه در نتیجه خسارات وارده به اموالشان و چه به دلیل خطرات امنیتی که همچنان جان آنها را تهدید می‌کند. افزون بر این، وضعیت بی‌ثباتی در مناطق جنوب همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، این سازمان، توجه خود را به وضعیت انسانی و آموزشی در مناطق واقع در حوزه عملیاتی خود معطوف کرد و از تداوم خطرات امنیتی پیش روی ساکنان، حتی در اطراف مراکز آموزشی، خبر داد.

مرکز اطلاع‌رسانی سازمان ملل به نقل از کندیس آردیل سخنگوی یونیفل، گزارش داد: او در جریان بازدید میدانی اخیر خود از مدرسه متوسطه دولتی در شهرک تبنین در جنوب لبنان، نشانه‌هایی از شکنندگی وضعیت امنیتی را شخصاً مشاهده کرده است. او در این بازدید در جلسه اطلاع رسانی درباره خطرات مهمات منفجر نشده شرکت کرد.

آردیل توضیح داد، در جریان این بازدید، صدای پهپاد‌هایی را که در آسمان پرواز می‌کردند و همچنین صدای انفجار‌هایی را در فاصله‌ای نزدیک شنیده است. موضوعی که تداوم تهدیدات امنیتی علیه غیرنظامیان را نشان می‌دهد و نگرانی‌هایی را درباره امنیت دانش‌آموزان و کارکنان مراکز آموزشی در مناطق آسیب‌دیده برمی‌انگیزد.

در خصوص آینده حضور این نیرو در لبنان، یونیفل تأکید کرد طی هفته‌های باقیمانده از مأموریت خود، به اجرای وظایفش ادامه خواهد داد تا از ثبات شکننده در جنوب این کشور حمایت کند. این مأموریت قرار است در پایان سال جاری میلادی، در اجرای قطعنامه ۲۷۹۰ شورای امنیت سازمان ملل که در اوت ۲۰۲۵ صادر شده است، به پایان برسد.

این سازمان سه محور اصلی را برای فعالیت‌های خود در مرحله پیش رو تعیین کرده است: نخست، رصد تحولات میدانی و ارائه گزارش‌های بیطرفانه درباره آنها به سازمان ملل؛ دوم، حفظ کانال‌های ارتباطی و هماهنگی با طرف‌های ذیربط برای کمک به مهار تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و سوم، ادامه حمایت از نیرو‌های مسلح لبنان در تلاش‌هایشان برای گسترش حاکمیت دولت بر تمامی مناطق جنوب.

نیروی یونیفل متشکل از نیرو‌های حافظ صلح از ۴۵ کشور است و دهه‌هاست که وظایفی همچون نظارت بر توقف درگیری‌ها، حمایت از استقرار ارتش لبنان در جنوب و مشارکت در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد. قطعنامه‌ای که در اوت ۲۰۰۶ و پس از جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله صادر شد.

بر اساس جدول زمانی اعلام‌شده، قرار است این نیرو از اول ژانویه ۲۰۲۷ خروج تدریجی خود از لبنان را آغاز کند و روند خروج کامل و اقدامات مربوط به پایان دادن به حضورش در طول همان سال ادامه یابد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مناطق جنوب لبنان همچنان با چالش‌های امنیتی و انسانی گسترده‌ای آن هم در سایه تداوم حضور نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب، خسارات گسترده وارد شده به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی و همچنین نگرانی‌ها درباره پیامد‌های پایان مأموریت یونیفل بر ترتیبات ثبات و نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل، رو‌به‌رو هستند.