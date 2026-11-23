نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی ترخیص دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و مواد اولیه برای سال جاری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و مواد اولیه تولید آنها را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ترخیص دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه تولید آنها در سال ۱۴۰۵ به ازای هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است.