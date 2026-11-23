لیگ برتر فوتبال بانوان؛ دشت سه امتیازی پرسپولیس و شکست استقلال
دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان با برد پرسپولیس و شکست استقلال همراه بود.
دیدار تیمهای پرسپولیس و ایستا البرز از هفته نهم و پایانی نیمفصل نخست لیگ برتر در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که سرخپوشان پایتخت با تکگل سمیه اسماعیلی به پیروزی رسیدند.
پرسپولیس که پس از شکست سنگین هفته گذشته مقابل خاتون بم برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت با کسب این پیروزی توانست به مسیر پیروزی بازگردد و نیمفصل نخست را با نتیجهای مطلوب به پایان برساند.
در ادامه دیدارهای هفته نهم و پایانی نیمفصل نخست لیگ برتر؛ تیمهای استقلال تهران و وارش نوشهر در ورزشگاه شهدای نوشهر به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری ۲ بر صفر نماینده نوشهر به پایان رسید تا وارش با ثبت یک شگفتی بزرگ یکی از نتایج غیرمنتظره هفته را رقم بزند.
در دیگر دیدار همزمان گلگهر سیرجان در بندرانزلی به مصاف ملوان رفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر یک میزبان خود را شکست دهد تا شاگردان مریم جهاننجاتی نیمفصل نخست را با پیروزی پرگل و قرار گرفتن در جمع مدعیان به پایان برسانند.
با پایان مسابقات امروز پرسپولیس با ۲۱ امتیاز همچنان صدرنشین جدول ردهبندی است و گلگهر سیرجان با ۱۹ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. خاتون بم با ۱۷ امتیاز و دو بازی کمتر در رتبه سوم ایستاده و استقلال تهران نیز با ۱۶ امتیاز در جایگاه چهارم باقی مانده است.
پرونده هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان جمعه ششم آذر با برگزاری دو مسابقه خاتون بم برابر پالایش گاز ایلام و آوا تهران مقابل سپاهان اصفهان بسته خواهد شد.