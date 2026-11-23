به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز (۲ آذر) با برگزاری سه دیدار پیگیری شد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و ایستا البرز از هفته نهم و پایانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که سرخ‌پوشان پایتخت با تک‌گل سمیه اسماعیلی به پیروزی رسیدند. پرسپولیس که پس از شکست سنگین هفته گذشته مقابل خاتون بم برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشت با کسب این پیروزی توانست به مسیر پیروزی بازگردد و نیم‌فصل نخست را با نتیجه‌ای مطلوب به پایان برساند.

در ادامه دیدار‌های هفته نهم و پایانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر؛ تیم‌های استقلال تهران و وارش نوشهر در ورزشگاه شهدای نوشهر به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری ۲ بر صفر نماینده نوشهر به پایان رسید تا وارش با ثبت یک شگفتی بزرگ یکی از نتایج غیرمنتظره هفته را رقم بزند.

در دیگر دیدار همزمان گل‌گهر سیرجان در بندرانزلی به مصاف ملوان رفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر یک میزبان خود را شکست دهد تا شاگردان مریم جهان‌نجاتی نیم‌فصل نخست را با پیروزی پرگل و قرار گرفتن در جمع مدعیان به پایان برسانند.