به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس‌کل دادگستری استان گلستاندر مراسم تحلیف داوران حرفه ای و میانجیگران در گرگان از اجرای آزمایشی طرح استقرار میانجیگران در دادسرای مرکز استان و دادگاه‌های صلح برای افزایش مصالحه در پرونده ها و همچنین اصلاح قراردادهای صنفی با هدف گنجاندن شرط داوری حرفه‌ای خبر داد.

محمود اسپانلو گفت: افزایش حجم دعاوی یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی است به طوری که فقط در 7 ماهه امسال حدود ۲۷۳ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده است که رسیدگی به این حجم پرونده فشار زیادی به حدود 300 قاضی استان وارد کرده است .

وی به افزایش دعاوی مالی، از جمله مطالبه طلب هم اشاره کرد و گفت: برای مدیریت این وضعیت، چاره‌ای جز تقویت روش‌های جایگزین حل اختلاف مانند داوری حرفه‌ای و میانجیگری نداریم و این نهادها می‌توانند با حل‌وفصل اختلافات پیش از ورود به فرایند طولانی دادرسی، به کاهش بار پرونده‌های قضایی کمک کنند.

اسپانلو یکی از برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان برای توسعه میانجیگری را استقرار میانجیگران در دادسرای مرکز استان و دادگاه‌های صلح اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده مقرر شده به‌صورت آزمایشی یک اتاق در دادسرای مرکز استان و یک فضای مشخص در محاکم صلح در اختیار میانجیگران قرار گیرد.

وی افزود: با اجرای این طرح، میانجیگران می‌توانند در همان مجموعه قضایی جلسات اولیه گفت‌وگو با طرفین اختلاف را برگزار و زمینه جلب توافق و آغاز فرایند میانجیگری را فراهم کنند و در صورت موفقیت این طرح آزمایشی، آن را به سایر شهرستان‌های استان نیز توسعه خواهیم داد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به تجربه موفق مجموعه قضایی استان در زمینه سازش گفت: در پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف زندان، میزان سازش به حدود ۹۸ درصد رسیده و ۴۷ درصد پرونده‌های ارجاعی به واحدهای صلح و سازش استان نیز به توافق منجر شده است ، همچنین در هفت ماه امسال حدود ۱۰ فقره سازش در پرونده‌های قصاص حاصل شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان، اصلاح قراردادهای صنفی و پیش‌بینی شرط داوری حرفه‌ای در آنها را از دیگر برنامه‌های مهم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم عنوان کرد و گفت: بسیاری از اختلافات مردم از قراردادهایی آغاز می‌شود که در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و صنفی منعقد می‌کنند بنابراین اگر از ابتدا شرط مراجعه به داوری حرفه‌ای در این قراردادها پیش‌بینی شود، می‌توان بخش قابل توجهی از اختلافات را پیش از ورود به دستگاه قضایی حل‌وفصل کرد.

وی افزود: قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های خودرو، واحدهای کابینت‌سازی و سایر اصناف باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شرط داوری تخصصی و حرفه‌ای در آنها گنجانده شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه و هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان صمت برای همکاری در این زمینه گفت : در نشست‌های برگزارشده، موضوع اصلاح قراردادهای تیپ صنفی بررسی شد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این قراردادها بازنگری، چاپ و در اختیار اصناف مختلف استان قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد این برنامه ماه آینده با جدیت پیگیری شود تا آثار آن در ماه‌های بعد، به‌ویژه در کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات قراردادی، در محاکم نمایان شود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نهاد داوری گفت: ترویج داوری نباید به گسترش داوری غیرحرفه‌ای منجر شود زیرا آرای نادرست صادرشده از سوی داوران ِ فاقد تخصص، نه‌تنها اختلافات را حل نمی‌کند، بلکه پرونده‌های جدیدی با موضوع ابطال رأی داوری و مشکلات اجرایی به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به سابقه طولانی مراجعه مردم به نظام رسمی دادرسی گفت: مردم بیش از یک قرن به مراجعه مستقیم به دادگستری عادت کرده‌اند و تغییر این فرهنگ نیازمند آموزش، اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی است ، باید برای جامعه تبیین کنیم که داوری و میانجیگری، مسیرهایی تخصصی و قابل اعتماد برای حل اختلافات هستند و می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی، از تشدید اختلافات نیز جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه نهادهای داوری و میانجیگری نباید به ظرفیت‌هایی متروک در نظام حقوقی کشور تبدیل شوند، افزود: حمایت از میانجیگران، توسعه داوری حرفه‌ای، اصلاح قراردادهای صنفی و تسهیل ارجاع پرونده‌ها از برنامه‌های دادگستری استان است و اجرای این برنامه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.