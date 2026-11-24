ریس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشت گلخانه‌ای در ۱۴۵هکتار زمین کشاورزی استان خبر داد و گفت: در این واحدها، انواع گل و گیاه زینتی، سبزی و صیفی و گیاهان دارویی تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ۱۴۵ هکتار کشت گلخانه‌ای در گیلان، ۱۱۲ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی و ۳۳ هکتار به تولید انواع سبزی و صیفی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه سطح کشت گلخانه‌ای در گیلان از یک هکتار در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۵ هکتار در حال حاضر افزایش یافته است، افزود: با توسعه کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات کشاورزی در استان ۱۰ تا ۱۲ برابر در مقایسه با کشت در فضای باز افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به میزان تولید گلخانه‌های استان، گفت: هر سال، ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار شاخه گل بریده، یک میلیون و ۹۷۲ هزار گلدان گیاه آپارتمانی، ۶۲۰ تن توت‌فرنگی، ۳۷۳ تن سبزی و صیفی و ۳۲ تن گیاه دارویی در گلخانه‌های گیلان تولید می‌شود.

صالح محمدی با اشاره به اهمیت توسعه کشت گلخانه‌ای در گیلان، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی باید از فضای باز به محیط‌های بسته و کنترل‌شده منتقل شود تا ضمن افزایش بهره‌وری آب، محصولاتی باکیفیت و ارزش افزوده بالا تولید شود.

وی گفت: امکان تولید بیش از یک محصول در سال، ارتقای کیفیت محصولات، صرفه‌جویی در مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار، بهره‌گیری از زمین‌های غیرقابل‌کشت با روش هیدروپونیک و کاهش وابستگی تولید به شرایط محیطی از جمله مزیت‌های تولید گلخانه‌ای است.

صالح محمدی افزود: همچنین بازاریابی مناسب، تنظیم برنامه کشت متناسب با نیاز بازار و تداوم تولید در تمام فصل‌های سال از طریق کنترل عوامل محیطی هم از دیگر مزایای کشت گلخانه‌ای به شمار می‌رود.