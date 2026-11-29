مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، معدن و صنایع معدنی از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرعلی مسیبی با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: گردهمایی فعالان حوزه صنعت و معدن در این رویداد، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، آشنایی با فناوری‌ها و تجهیزات روز و گسترش ارتباطات تجاری میان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تاکنون شرکت‌هایی از شش استان کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: مجموعه‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان، کردستان، همدان، زنجان و چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلفی از جمله معدن، صنایع معدنی، فولاد، شیشه، سنگ، ماشین‌آلات، نرم‌افزار‌های تخصصی و خدمات آزمایشگاهی حضور خواهند داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین از پیش‌بینی تسهیلات حمایتی برای مشارکت واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: برای تشویق و تسهیل حضور واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، حمایت و یارانه‌هایی در نظر گرفته شده است تا این مجموعه‌ها بتوانند محصولات، توانمندی‌ها و دستاورد‌های خود را در سطح گسترده‌تری معرفی کنند.

مسیبی با اشاره به حضور مسئولان ملی در این رویداد گفت: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از جمله مهمانان پیش‌بینی‌شده برای این نمایشگاه هستند.

وی یکی دیگر از برنامه‌های جانبی این رویداد را برپایی میز خدمت با حضور مسئولان استانی و ملی عنوان کرد و افزود: در این بخش، مسائل و مشکلات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی به‌صورت مستقیم بررسی می‌شود تا زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت و توسعه این بخش فراهم شود.

مدیرکل صمت استان گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به شناسایی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، توسعه بازار‌های تجاری و تقویت جایگاه صنعتی و معدنی زنجان در سطح کشور کمک کند.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، معدن و صنایع معدنی استان زنجان از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار خواهد شد.