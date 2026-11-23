معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از ارزیابی امنیت سایبری ۱۹ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیامکی با بررسی حدود ۲۰۰ شاخص در ۱۰ محور خبر داد و اعلام کرد: در این ارزیابی، علاوه بر امنیت زیرساخت‌ها، توانایی اپراتور‌ها در شناسایی و مقابله با پیامک‌های حاوی لینک‌های مخرب و فیشینگ نیز سنجیده شده است.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، در نشست اعلام نتایج ارزیابی امنیت سایبری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی با اشاره به سابقه فعالیت پلیس فتا در حوزه امنیت سکو‌های اینترنتی گفت: سند حداقل الزامات امنیت سایبری از سال ۱۳۹۹ به سکو‌های اینترنتی ابلاغ شده و شاخص‌های مربوط به این حوزه نیز متناسب با تحولات فضای سایبری به‌روزرسانی می‌شوند.

وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای الزامات امنیتی تنها به ابلاغ اسناد محدود نمی‌شود، افزود: کارشناسان پلیس فتا به‌صورت حضوری و غیرحضوری بازدید‌های دوره‌ای از سکو‌ها انجام می‌دهند و در صورت وقوع حملات سایبری نیز برای کمک به کسب‌وکار‌های اینترنتی و مقابله با پیامد‌های این حملات در کنار آنها هستند.

مختاررضایی درباره روند ارزیابی شرکت‌های پیامکی اظهار کرد: شاخص‌های امنیتی متناسب با نوع فعالیت هر کسب‌وکار تعیین می‌شوند و نمی‌توان شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف، از جمله خدمات پیامکی و رمزارز‌ها را با معیار‌های یکسان ارزیابی کرد. بر همین اساس، در این طرح علاوه بر الزامات پایه، شاخص‌های تخصصی متناسب با فعالیت اپراتور‌های پیامکی نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ارزیابی ۱۹ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیامکی گفت: حدود ۲۰۰ شاخص در قالب ۱۰ محور مورد بررسی قرار گرفت. در بخش تخصصی نیز دو حوزه اصلی شامل امنیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های شرکت‌ها و همچنین توانایی آنها در مدیریت ارسال پیامک‌های مخرب و شناسایی لینک‌های فیشینگ ارزیابی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر اهمیت مقابله با پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده تصریح کرد: اپراتور‌های پیامکی باید توانایی شناسایی و جلوگیری از انتشار لینک‌های مخرب را داشته باشند. همچنین در صورت ارسال لینک آلوده از طریق بستر این شرکت‌ها، باید در سریع‌ترین زمان ممکن پیامک‌های هشدار و جبرانی برای اطلاع‌رسانی به کاربران ارسال شود.

مختاررضایی درباره مبانی فنی این ارزیابی نیز گفت: در بررسی امنیت نرم‌افزار‌ها و پنل‌ها، تنظیمات سرور‌ها و تجهیزات، حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، از استاندارد‌ها و چارچوب‌های معتبر بین‌المللی در کنار الزامات قانونی داخلی استفاده شده است. ثبت و نگهداری گزارش‌های سامانه‌ها نیز از جمله موضوعات مورد توجه پلیس فتا بوده است.

وی با اشاره به افزایش استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری افزود: سرعت اجرای حملات سایبری با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی افزایش یافته است و به همین دلیل، به شرکت‌ها تأکید شده است که از این فناوری در پایش و دفاع سایبری خود نیز استفاده کنند.