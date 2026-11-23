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معاون هماهنگکننده سپاه بیت المقدس کردستان: ۲ هزار دانشآموز دختر و پسر کردستانی در قالب اردوهای راهیان نور، عازم مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس در استانهای کرمانشاه و ایلام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته بسیج، ۲ هزار دانشآموز دختر و پسر کردستانی عازم مناطق عملیاتی کرمانشاه و ایلام میشوند.
به گفته سردار شعبانی، معاون هماهنگکننده سپاه کردستان، این اردوها با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان برگزار میشود.
صبح امروز نیز ۱۸۰ دانشآموز سنندجی به مناطق عملیاتی ایلام اعزام شدند.
اعزام اقشار مختلف مردم به یادمانهای دفاع مقدس در بانه، مریوان و مناطق عملیاتی جنوب کشور نیز در ادامه این برنامه پیشبینی شده است