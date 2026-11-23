به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری خبر، وزارت کار غزه درباره پیامد‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی فزاینده جنگ هشدار داد، جنگی که موجب فروپاشی گسترده مولفه‌های زندگی و معیشت شده است. این وضعیت در سایه وخامت شرایط زندگی، گسترش فقر و گرسنگی، کاهش خدمات بهداشتی، نبود فرصت‌های شغلی و از دست رفتن منابع درآمد هزاران خانواده قرار دارد، امری که اکنون تهدیدی مستقیم برای جان، سلامت و کرامت شهروندان به شمار می‌رود.

وزارت کار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تأکید می‌کنیم که آثار جنگ به تلفات انسانی مستقیم، ویرانی‌های مادی و آوارگی محدود نمی‌شود، بلکه پیامد‌های روزمره و انباشته‌ای نیز در برمی گیرد که توانایی انسان برای بقا و ادامه زندگی را تحلیل می‌برد. این پیامد‌ها از طریق محرومیت از غذا، دارو و مراقبت‌های بهداشتی، از دست دادن سرپناه و منابع امرار معاش، توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و نیز فشار‌های روانی و اجتماعی همراه با آن، ثبات خانواده‌ها و آینده نسل‌ها را تهدید می‌کند.

کارگران، کارفرمایان، فارغ التحصیلان و جویندگان فرصت‌های شغلی از جمله آسیب پذیرترین گروه‌ها در برابر این شرایط هستند، زیرا تاسیسات اقتصادی و تولیدی ویران شده، فعالیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی متوقف شده و صد‌ها هزار فرصت شغلی از بین رفته است. این وضعیت به گسترش بیکاری و فقر، کاهش قدرت خرید و تشدید ناامنی غذایی و معیشتی هزاران خانواده فلسطینی منجر شده است. شاخص‌های اقتصادی، ابعاد فاجعه‌ای را که نوار غزه با آن رو به رو است، آشکار می‌کنند، به گونه‌ای که بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ بیکاری به حدود ۷۸ درصد رسیده و نسبت جمعیت در سن اشتغال که شاغل نیستند از ۹۰ درصد فراتر رفته است. همچنین حدود ۹۲ درصد از تاسیسات اقتصادی آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

نیاز‌های مربوط به روند احیا و بازسازی نیز به حدود ۷۱.۴ میلیارد دلار رسیده است، ارقامی که ابعاد چالش‌های پیش روی بازگرداندن زندگی اقتصادی و اجتماعی و بازسازی مولفه‌های تاب آوری و تولید را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها صرفا بیانگر خسارت‌های اقتصادی انتزاعی نیستند، بلکه واقعیتی انسانی و به شدت دردناک را به تصویر می‌کشند. پشت هر فرصت شغلی ازدست رفته، خانواده‌ای قرار دارد که از منبع درآمد خود محروم شده است؛ پشت هر تاسیسات ویران شده، کارگری است که منبع امرار معاش خود را از دست داده؛ پشت هر فارغ التحصیل بیکار، آرزویی به تعویق افتاده و آینده‌ای در انتظار فرصت قرار دارد؛ و پشت هر خانواده‌ای که از تامین نیاز‌های اولیه خود ناتوان است، رنجی روزانه نهفته که سلامت، ثبات و حق آن خانواده برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه را تهدید می‌کند.

تاکید می‌کنیم که حفاظت از انسان فلسطینی تاب تحمل تاخیر را ندارد و احیای مولفه‌های زندگی، کار و تولید، اولویتی فوری است که اهمیت آن کمتر از تامین نیاز‌های انسانی و امدادرسانی نیست. حق برخورداری از کار، درآمد، غذا، درمان و مسکن امن، حقوقی اساسی و به هم پیوسته‌اند و بدون تامین حداقل این مولفه ها، تحقق حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه امکان پذیر نیست. تاکید می‌کنیم که تداوم فروپاشی منابع امرار معاش، نبود فرصت‌های شغلی و کاهش خدمات اساسی، به معنای تعمیق رنج انسانی و محروم کردن جامعه از مولفه‌های بهبود و ثبات است. واکنش واقعی به این وضعیت نباید صرفا به ارائه کمک‌های فوری محدود شود، بلکه باید حفاظت از انسان و توانمندسازی او برای بازیابی منبع درآمد و توانایی کار و تولید را نیز دربرگیرد. نجات انسان فلسطینی با حفاظت از مؤلفه‌های زندگی او، پاسداشت کرامتش و بازگرداندن حق او برای کار، تولید و برخورداری از زندگی شرافتمندانه آغاز می‌شود.