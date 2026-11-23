در قالب برگزاری اردو‌های جهادی پزشکی در مناطق محروم و کم برخوردار از اول سال تاکنون به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ بیمار در سطح آذربایجان غربی خدمات رایگان پزشکی ارائه شده است.

ارائه خدمات رایگان به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ بیمار در آذربایجان غربی

ارائه خدمات رایگان به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ بیمار در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری اردوی پزشکی جهادی در یکی از مناطق محروم و کم برخوردار ارومیه با اعلام این خبر گفت: سازمان بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان طرح شهید رهنمون را در همه شهرستان‌های آذربایجان غربی اجرا می‌کند.

ابراهیم حاجی شاه ولدی با بیان این که از اول سال تا به حال ۱۸۸ تیم پزشکی در اردوی‌های جهادی استان شرکت داشتند و خدمات رایگان پزشکی ارائه کرده‌اند افزود: ۷۵۵ پزشک، کادر درمان و متخصص طی امسال به ۷ هزار و ۵۰۰ بیمار در مناطق کم برخوردار ارائه خدمت رایگان کردند.

او با تاکید بر این که در طول هفته بسیج بیش از ۱۰۰ تیم پزشکی به مناطق کم برخوردار اعزام شده و خواهد شد خاطرنشان کرد: امروز در چهارمین روز از هفته بسیج در ۲۰ منطقه آذربایجان غربی این اردو‌های جهادی برگزار می‌شود.