مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، طرح بهسازی کتابخانه آیت الله طباطبایی یزد به بهره برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رفیعی گفت: این کتابخانه ۳۵ سال قدمت دارد و با بیش از یکصد میلیارد ریال اعتبار بازسازی شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح ضمن بازسازی بنای کتابخانه، ۸۰ مترمربع فضای کودک و ۱۳۹ مترمربع هم به فضای کتابخانه اضافه شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان یزد اظهار داشت: در کتابخانه آیت الله طباطبایی ۴۰ هزار جلد کتاب وجود دارد که ۵ هزار جلد آن کتب ویژه کودکان و نوجوان است.