به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران بازی‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۵ آذر

سن ایچ ساوه - گهرزمین سیرجان

داوران: محمدعلب سیاحی، محسن وحدانی، امیرحسین پنده، رامین عاشری و سبحان سجودی ناظر: علیرضا سهرابی

گیتی پسند اصفهان - دائم پناه مشهد

داوران: محمدجواد احتشام، بهادر نظری، محسن لطفی زاده و مجتبی بختیاریان و امیرحسین نادب ناظر: مهران جعفری

نگین تندیس قرچک - شهرداری ساوه

داوران: سیدسجاد فتحی، علیرضا حسن زاده، مرتضی وفایی نژاد و میلاد محمدیان و میلاد خاجانی ناظر: بهمن غفاری

پالایش نفت بندرعباس - مس سونگون ورزقان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، علی حفیظی، مهدی حقوقی، ایمان سمیعی و محمد شرونی ناظر: وحید عرض پیما

فولاد زرند ایرانیان - دلسوختگان قم

داوران: ولی اله رضایی، محمود طهان، مهدی ابراهیمی، امیر باقری و یوسف رفیع زاده ناظر: عبدالکریم سیستانی

پردیس شهید شیری قزوین - پالایش نفت اصفهان

داوران: علی احمدی، بهنام اختیاری، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور و محمدرضا فغانی ناظر: پژمان رضایی

*پالایش نفت شازند - فولاد هرمزگان

داوران: مهدی طاهری، طا‌ها درخشانفر، علی مهرآبادی، محمد نوروزی و علی اکبر حصاری ناظر: محمد فرجی