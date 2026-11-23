اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال
داوران بازیهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شدند.
پنجشنبه ۵ آذر
سن ایچ ساوه - گهرزمین سیرجان
داوران: محمدعلب سیاحی، محسن وحدانی، امیرحسین پنده، رامین عاشری و سبحان سجودی ناظر: علیرضا سهرابی
گیتی پسند اصفهان - دائم پناه مشهد
داوران: محمدجواد احتشام، بهادر نظری، محسن لطفی زاده و مجتبی بختیاریان و امیرحسین نادب ناظر: مهران جعفری
نگین تندیس قرچک - شهرداری ساوه
داوران: سیدسجاد فتحی، علیرضا حسن زاده، مرتضی وفایی نژاد و میلاد محمدیان و میلاد خاجانی ناظر: بهمن غفاری
پالایش نفت بندرعباس - مس سونگون ورزقان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، علی حفیظی، مهدی حقوقی، ایمان سمیعی و محمد شرونی ناظر: وحید عرض پیما
فولاد زرند ایرانیان - دلسوختگان قم
داوران: ولی اله رضایی، محمود طهان، مهدی ابراهیمی، امیر باقری و یوسف رفیع زاده ناظر: عبدالکریم سیستانی
پردیس شهید شیری قزوین - پالایش نفت اصفهان
داوران: علی احمدی، بهنام اختیاری، مرتضی شریفلو، محمدرضا سیدپور و محمدرضا فغانی ناظر: پژمان رضایی
*پالایش نفت شازند - فولاد هرمزگان
داوران: مهدی طاهری، طاها درخشانفر، علی مهرآبادی، محمد نوروزی و علی اکبر حصاری ناظر: محمد فرجی