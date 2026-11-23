نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصمیم و موافقت وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان‌های مربوطه برای بازگرداندن یک هزار و ۶۶۰ متقاضی حذف شده از نهضت ملی مسکن اردبیل به این طرح و لحاظ آورده‌های قبلی آنان در واحد‌های جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صدیف بدری روز دوشنه اظهار کرد: به دنبال پیگیری‌های مستمر برای احقاق حقوق متقاضیان حذف‌شده نهضت ملی مسکن اردبیل، روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، صندوق ملی مسکن، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل برگزار شد و موضوع تعیین تکلیف متقاضیان حذف شده مسکن به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یک هزار و ۶۶۰ متقاضی مسکن ملی اردبیل در ماه‌های گذشته بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و به دلیل واریز آورده کمتر از سه هزار و ۳۰۰ میلیون ریال از چرخه نهضت ملی مسکن خارج شده بودند و این اقدام با ضوابط قانونی و رویه اجرایی سایر استان‌ها همخوانی نداشت و حقوق متقاضیان باید مورد صیانت قرار می‌گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس با اشاره به نتایج جلسه امروز تصریح کرد: پس از طرح موضوع و مطالبه جدی حقوق این افراد، مقرر شد اسامی متقاضیان حذف‌شده دوباره به چرخه نهضت ملی مسکن بازگردد.

بدری ادامه داد: همچنین مقرر شد مبالغ واریزی این متقاضیان برای پروژه‌های قبلی، در پروژه‌های جدید آنان لحاظ شود و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های وزارت راه و شهرسازی برای حداکثر مساعدت در تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و سایر مخارج پروژه‌های جدید استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه بازگشت این افراد به طرح نهضت ملی مسکن اردبیل باید در عمل نیز ثابت و محقق شود، افزود: پیگیری‌ها تا اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده و تحقق حقوق متقاضیان ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی این شهروندان نادیده گرفته شود.