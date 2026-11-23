جمعی از همکاران صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی با همراهی مدیرکل مرکز به مناسبت هفته بسیج، با حضور در شهرستان نقده از محوطه تاریخی تپه حسنلو بازدید کردند و با بخشی از پیشینه تمدنی، آثار باستانی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این منطقه آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر حجازی فر مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در این بازدید در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیمای استان گفت: این بازدید فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با یکی از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی شمال‌غرب کشور و یادآوری اهمیت صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت و شناسنامه تمدنی ایران اسلامی بود.

حجازی فر افزود؛ بازدید همکاران صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی در هفته بسیج، علاوه بر ایجاد فرصتی برای تقویت روحیه همدلی و نشاط سازمانی، بر اهمیت شناخت ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان و نقش رسانه در معرفی و پاسداشت این سرمایه‌های ارزشمند تأکید داشت.

وی اظهار داشت: بی‌تردید معرفی شایسته داشته‌های تاریخی و تمدنی آذربایجان‌غربی از طریق رسانه، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی، تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

تپه تاریخی حسنلو از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی کشور به شمار می‌رود که با برخورداری از پیشینه‌ای چند هزار ساله، روایتگر دوره‌های مختلف زندگی، تمدن و فرهنگ مردمان این سرزمین است. این محوطه باستانی به واسطه کشف آثار ارزشمند تاریخی، به‌ویژه جام زرین حسنلو، شهرتی جهانی دارد.

جام زرین حسنلو که از شاخص‌ترین آثار باستانی ایران محسوب می‌شود، از نظر هنری و تاریخی اهمیت ویژه‌ای داشته و جلوه‌ای از تمدن و هنر پیشرفته مردمان این منطقه در دوران باستان را به نمایش می‌گذارد.

تپه حسنلو در ۹ کیلومتری شهرستان نقده واقع شده و در سال ۱۳۴۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این محوطه ارزشمند در سال‌های اخیر نیز با آغاز کاوش‌های جدید باستان‌شناسی و اجرای طرح‌های زیرساختی و گردشگری، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.