به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین با درج این مطلب افزود: آمار نشان می‌دهد که به تازگی و نخستین بار ۱۰ درصد افزایش در کل دارایی‌های نگهداری شده در مراکز مالی مانند جرسی و پاناما روی داده که نگرانی‌هایی را در مورد هزینه آن برای بودجه عمومی ایجاد کرده است.

داده‌های اداره مالیات و گمرک انگلیس که از سوی اندیشکده دیدبان مالیات از طریق درخواست‌های آزادی اطلاعات به دست آمده است، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ ارزش موجودی‌های نگهداری‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی فراساحلی ۱۰ درصد افزایش یافته است.

فهرست پناهگاه‌های مالیاتی ارائه شده در داده‌های اداره مالیات و گمرک انگلیس بر اساس فهرستی است که در ابتدا از سوی دانشگاهیان رصدخانه مالیات اتحادیه اروپا تهیه شده بود و شامل حوزه‌های قضایی مانند هنگ کنگ، جزیره جرسی، سوئیس، لیختن‌اشتاین و پاناما می‌شود، اگر چه بخش زیادی از پول موجود در حساب‌های فراساحلی به درستی به سازمان امور مالیاتی انگلیس اعلام شده است ردیابی و بازپس‌گیری مبالغ هنگفتی هنوز دشوار است.

طبق داده‌های ارائه شده به دیدبان مالیات، اداره مالیات و گمرک بریتانیا موفق شده است هر ساله به طور متوسط ۱۲۵ میلیون پوند مالیات پرداخت نشده، سود جریمه‌ها از حساب‌های فراساحلی از جمله حساب‌های موجود در پناهگاه‌های مالیاتی را دریافت کند.

این به لطف اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از طریق توافق‌نامه‌هایی مانند استاندارد گزارش‌دهی مشترک (CRS) است که کشور‌ها را به تبادل اطلاعات در مورد حساب‌های بانکی خارجی‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی و کلاهبرداری متعهد می‌کند.

با این حال اداره مالیات و گمرک انگلیس پیش از این تخمین زده بود که طبق یک گزارش اجمالی که از سال ۲۰۱۸ ارائه کرده بود، به طور متوسط هر ساله ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پوند در تمام حساب‌های فراساحلی پرداخت نشده است؛ و دیدبان مالیات گفت: حدود یک پنجم حساب‌های فراساحلی متعلق به مالیات‌دهندگان بریتانیایی از طریق سیستم استاندارد گزارش‌دهی مشترک بدون شناسه مالیات‌دهنده منحصر‌به‌فرد اعلام شده‌اند که قرار است توسط بانک‌ها یا شرکت‌های مالی دارنده حساب‌ها جمع‌آوری شوند، این امر تطبیق حساب‌های اعلام نشده با مالیات‌دهندگان انفرادی را برای اداره مالیات و گمرک بریتانیا دشوار می‌کند.

این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد میزان احتمالی ناپدید شدن درآمد مالیاتی بالقوه انگلیس از طریق حساب‌های نگهداری شده در پناهگاه‌های مالیاتی، مانند جزایر ویرجین و برمودا که به علت مالیات پایین و رازداری شرکتی شناخته شده‌اند ایجاد کرده است.

اداره مالیات و گمرک انگلیس اخیراً برنامه‌هایی را برای شناسایی فرار مالیاتی ثروتمندان از جمله کسانی که ممکن است دارایی‌های خود را در خارج از کشور ذخیره کنند اعلام کرده است.

این امر شامل اختصاص «مدیران انطباق با مشتری» اختصاصی به بیش از ۲۰۰ میلیاردر است تا به مبارزه با «شکاف مالیاتی ثروتمندان» ناشی از کسانی که آنچه را که باید پرداخت نمی‌کنند کمک کند، اداره مالیات و گمرک انگلیس تخمین می‌زند که می‌تواند در نهایت حداقل ۵۰۰ میلیون پوند برای تعهد بزرگتری برای تأمین ۱۰ میلیارد پوند درآمد مالیاتی اضافی تا سال ۲۰۳۰ جمع‌آوری کند.